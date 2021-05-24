В России начались продажи новой версии Kia Sportage

Корейская компания Kia начала продажи в России версии кроссовера Sportage Black Edition в комплектации Luxe Plus. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 24 мая в редакцию «Известий».

У дилеров стоимость автомобиля с бензиновыми двигателями 2,0 л и 2,4 л, шестиступенчатой автоматической трансмиссией, приводом на переднюю ось или системой полного привода составит от 1 994 900 до 2 194 900 рублей.

Автомобиль в исполнении Black Edition получил черную решетку радиатора, черные накладки на бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете.

Кроме того, новая версия отличается затемненными эмблемами Kia спереди и сзади и новым дизайном эмблемы AWD. Также модель комплектуется 17-дюймовыми оригинальными легкосплавными дисками.

В комплектацию Luxe Plus входят светодиодные дневные ходовые огни и фары, система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки, мультимедийная система с восьмидюймовым цветным дисплеем, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей.

30 марта стало известно, что Kia выпустила новый электромобиль EV6 с запасом хода 500 км. Автомобиль будет производиться в Южной Корее. Он поступит в продажу на ряде рынков во втором полугодии 2021 года.