Аналитик заявил о возможном доступе хакеров к ракетам и крейсеру ВМС США

Хакеры имеют доступ к системе запуска баллистических ракет, крейсеру ВМС США, атомной электростанции и оружейной фабрике. Об этом заявил в интервью «Известиям» эксперт-аналитик американской компании Recorded Future, специализирующейся на обеспечении информационной безопасности, Дмитрий Смилянец.

«В марте я брал интервью у представителя REvil. Хакер заявил, что несколько его партнеров имеют доступ к системе запуска баллистических ракет, крейсеру ВМС США, атомной электростанции и оружейной фабрике. Не знаю, сколько правды в этих словах, но, принимая во внимание эпатажность REvil, не исключаю, что оператор приукрасил свои возможности для привлечения внимания», — сказал он.

Смилянец выразил мнение, что, несмотря на невозможность проверить эти факты, спецслужбы России, США и Евросоюза должны объединить свои усилия для противодействия злоумышленникам и предотвращения потенциальных последствий. При этом партнерство должно начаться по обоюдному согласию, а не по принуждению одной из сторон, добавил эксперт.

«Должны начаться кооперация по линии Интерпола и партнерство между США и Россией. Это решило бы большую часть криминальных проблем в киберпространстве», — подчеркнул специалист.

Таким образом Смилянец отреагировал на ситуацию с хакерской атакой на американский трубопровод Colonial Pipeline. Инцидент произошел 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

13 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация усмотрела «некоторую ответственность» России за кибератаку, которая была осуществлена на компанию — оператора американского трубопровода Colonial Pipeline. По ее словам, не исключено, что хакеры могли быть на территории РФ. При этом президент США Джо Байден ранее в этот день отметил, что Вашингтон не считает российское правительство ответственным за атаки хакеров на Colonial Pipeline.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.