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Жительница Челябинска пошла с друзьями на шашлыки и погибла в коллекторе

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В Челябинске выясняют обстоятельства гибели женщины в канализационном коллекторе. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

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Мэр города Наталья Котова дала поручение проверить все коллекторы города и закрыть люки, где нет крышек, отмечает ИА «Ура.ру».

Трагедия случилась вечером 22 мая. Компания, в которой была погибшая, жарила шашлыки на Заячьем острове. Женщина отошла ненадолго и не вернулась. Несколько часов спустя ее тело обнаружили на водозаборной станции.

В конце апреля под Богородском (Нижегородская область) при неизвестных обстоятельствах погиб мужчина, застрявший в канализационном колодце на 11-й Комфортной улице. В операции МЧС были задействованы пять человек и одна единица спецтехники. Спасатели с помощью веревки и специальной маски извлекли на поверхность одного из пострадавших, его передали медикам. Его товарищ к тому моменту погиб. По какой причине двое мужчин оказались в колодце, пока не установлено.

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