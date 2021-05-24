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В Верховной раде призвали прекратить дипотношения и авиасообщение с Белоруссией

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Межфракционное объединение Верховной рады Украины «За демократическую Беларусь» призвало прекратить с республикой дипломатически отношения, а также авиасообщение. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил глава объединения и депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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«Межфракционное объединение Верховной рады Украины «За демократическую Беларусь» призывает к следующему. На время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор (президент Белоруссии — Ред.) Александр Лукашенко: официально признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности; прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных», — говорится в заявлении МФО, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко.

Помимо этого, в межфракционном объединении предложили прекратить импорт электроэнергии из республики, а также любое авиасообщение с Белоруссией или над ней.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. ЧП с посадкой воздушного судна Ryanair уже начали расследовать Генпрокуратура и полиция Литвы.

Помимо этого, литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что белорусское воздушное пространство небезопасно для всех участников авиасообщения, Литва будет работать с другими странами над его закрытием для международных рейсов.

В самой же Белоруссии была создана комиссия по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета Ryanair в Минске.

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