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Британцы осудили высказывания министра обороны о России

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Читатели The Telegraph осудили заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который назвал Россию угрозой номер один.

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Один из пользователей заявил, что считает РФ невиновной, так как на самом деле НАТО стремится окружить границы страны. Еще один человек назвал глупостью заявления об угрозе со стороны России.

«Давайте продолжим делать вид, что русские — враги. Какая же чушь!» — отметил он.

По мнению еще одного комментатора, РФ считает Британию рупором пропаганды. Кроме того, России не следует опасаться западных государств, поскольку она обладает лучшим уровнем вооружений.

«Москва понимает, что без оружия ее постигнет участь стран, отказавшихся преклонить колено перед западной гегемонией», — подытожил он.

При этом многие пользователи призвали Британию защищаться не от РФ, а от притока мигрантов, поскольку именно их можно назвать реальной угрозой.

«Если русские не крадут нашу рыбу, то мне плевать», — написал один из комментаторов.

22 мая Уоллес заявил, что угрозой номер один для королевства является Россия. Глава минобороны отметил также излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ.

Государственный деятель ранее уже высказывал подобное мнение о РФ. Так, 22 марта в интервью программе The Andrew Marr Show на Би-би-си он заявил, что Лондон решил расширить свой ядерный потенциал в связи с усилением противоракетной обороны (ПРО) России.

В тот же день министерство обороны страны назвало Россию самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. Как указали в ведомстве, РФ располагает возможностью наносить точные удары и лишает Британию и союзников свободы действий с помощью интегрированной системы ПВО.

Западные издания также писали в феврале 2021-го, что активное развитие инновационных технологий в сфере атомных подводных лодок ВМФ России якобы представляет собой новые уровни угрозы для НАТО. Минобороны РФ неоднократно отмечало, что все российские корабли осуществляют походы в соответствии с международным правом.

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