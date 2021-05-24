Депутата Рады Украины исключили из фракции после встречи с Лукашенко

Депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко, встретившегося в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исключили из парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом 24 мая в своем Telegram-канал сообщил депутат фракции Александр Качура.

«Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат Верховной рады и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений», — написал политик.

Об исключении Шевченко из фракции партии сообщил депутат Виталий Безгин на своей странице в Facebook.

В апреле во время пребывания в Минске Шевченко заявил, что украинцы и белорусы — два самых близких народа и направленная на разрушение связей с соседями политика ни к чему хорошему не приведет. По словам депутата, треть украинцев хотела бы видеть Лукашенко своим президентом.

На встрече с Шевченко Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

Итоги голосования не признали страны Америки и Европы. В отношении Минска введены санкции, которые поддержала и Украина.