Франция призвала ЕС вести диалог с Россией о ситуации в Белоруссии

Евросоюз должен вести диалог с Россией об урегулировании политической ситуации в Белоруссии. С таким призывом в понедельник, 24 мая, выступил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Мы должны продолжить обсуждение с Россией, чтобы найти политический диалог, чтобы г-н Лукашенко ушел как можно быстрее, <…> чтобы Беларусь, последняя диктатура в Европе, перешла к демократии», — сказал он в эфире французского телеканала BFM.

Также Бон добавил, что не исключает закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС после инцидента с самолетом Ryanair. Он заявил, что Франция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности перелетов граждан ЕС.

По его словам, лидеры стран ЕС рассмотрят меры в отношении Минска в понедельник в Брюсселе. Бон призвал ужесточить санкции против Белоруссии.

Ранее в этот же день верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, посадка пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска, якобы стала еще одной попыткой властей Белоруссии заставить замолчать оппозицию.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Neхta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Позднее в этот день самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

В свою очередь Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с посадкой пассажирского самолета Ryanair. Согласно информации уголовной полиции страны, инцидент расследует по двум статьям — насильственное похищение и угон самолета.