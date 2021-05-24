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Генпрокуратура РФ направила в суд дело главаря банды киллеров

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Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева. Об этом сообщили в понедельник, 24 мая, в пресс-службе Следственного комитета России.

Отмечается, что Гагиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем», «Создание устойчивой вооруженной группы (банды)», «Убийство», «Незаконный оборот оружия»).

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В результате работы следствием была собрана обширная информация относительно действительной причастности Гагиева в совершении вышеуказанных преступлений. Это в свою очередь послужило основанием для направления дела в суд.

По данным следствия, Гагиев создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Всего группировкой были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и многие другие.

Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы.

При этом сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года. Он симулировал аэрофобию для того, чтобы избежать отправки в Россию. Однако по результатам экспертизы у него не было выявлено такой проблемы.

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