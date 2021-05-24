Тело двухлетнего мальчика с ожогами найдено в Челябинской области

Тело двухлетнего мальчика с ожогами обнаружили в квартире дома в Челябинской области. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Западный Сосновского района.

«В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов поселка Западный Сосновского района обнаружено тело 2-летнего мальчика с обширными ожогами», — говорится на официальном сайте СК.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В настоящее время они устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего и ищут причастных к смерти ребенка лиц.

Кроме того, в ходе следственных действий будет дана оценка действиям работников социальных служб и органов опеки. Ход расследования контролируется главой следственного управления.

19 мая сообщалось, что в Калининграде в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Толстикова погиб 11-летний мальчик. По предварительной версии, он погиб от отравления угарным газом. Точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.