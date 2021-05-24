Внедорожник Toyota Land Cruiser превратили в броневик

Южноафриканская компания SVI представила бронированную версию внедорожника Toyota Land Cruiser 70-й серии. Небольшой ролик, посвященный этой необычной машине, выложили на YouTube 20 мая.

Внешне модель серьезно отличается от стандартного японского внедорожника. У машины появились массивная решетка радиатора, новые двери, крылья и пороги, а также внедорожные шины.

Бронезащита соответствует стандарту BR6. Она предусматривает сопротивление выстрелам из оружия калибра 7,62 мм (например, это автомат АК). При необходимости автомобиль можно оснастить защитой класса B7. В таком случае машина сможет выдержать попадание бронебойной пули.

Броневик оснащается 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л.с. Максимальная скорость — 140 км/час.

29 марта сообщалось, что в Австралии выставили на продажу автомобиль Toyota Land Cruiser 70, который местные тюнеры из компании JMax Engineering переделали в шестиколесный пикап.

Для того чтобы установить третью ось, специалисты тюнинг-ателье удлинили колесную базу Land Cruiser 70. Кроме того, пикап подготовили для серьезного бездорожья: установили две лебедки и силовые бамперы, а также увеличили дорожный просвет.