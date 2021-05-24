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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

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Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. Поздравительная телеграмма опубликована 24 мая на сайте Кремля.

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Как отметил глава государства, предстоятеля Русской православной церкви искренне и безгранично уважают и в России, и за рубежом. Этому способствовало «многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия» патриарха, отметил президент.

«Вы неустанно направляете свои усилия на дела просвещения и благотворительности, уделяете огромное внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, соработничеству церкви и государства», — заключил Путин.

Слово тезоименитство произошло от старинного славянского «тезка», «соименник». Это — день, когда отмечаются именины, празднуется память святого, имя которого дается при крещении.

В ночь на 2 мая Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, в котором совершал богослужение Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. С наступлением праздника патриарх поздравил православных с праздником светлого Христова Воскресения.

В нынешнем году празднование Пасхи — особенное, потому что есть надежда на скорое окончание пандемии, отметил он.

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