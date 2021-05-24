Дело о невыплате зарплаты в клубе «Омичка» взяли на контроль в СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал, чтобы подчиненные сообщили о результатах расследования по уголовному делу, связанному с невыплатой зарплаты в волейбольном клубе «Омичка». Ранее в СМИ сообщалось, что суд отказал следствию продлить домашний арест бывшему министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Сергею Шелпакову, напоминает ИА «Город55».

Александр Бастрыкин собирается выяснить, почему сроки следствия затянули и какие мероприятия по уголовному делу провели. Также он потребовал, чтобы права потерпевших восстановили. «Омичка» обанкротилась в 2016 году. Долги клуба достигли 156 млн рублей.

Напомним, крупная строительная фирма Тамбовской области задолжала своим работникам более 9 млн рублей заработной платы. Региональная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Как сообщили в ведомстве, фигурантом по делу проходит ООО «Жилищная инициатива-5». Предприятие не выплатило сотрудникам зарплату за февраль и март текущего года. Возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства»