В России проработают вопрос стандарта допустимой доли расходов на ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 июля проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина по итогам отчета в Госдуме в понедельник, 24 мая.

«Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов РФ и определении источников финансирования и представить согласованные предложения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение адресовано Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину России.

Премьер-министр РФ также поручил Минпромторгу проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения. Помимо этого, Мишустин дал Минфину поручение относительно выделения дополнительных 100 млрд рублей на опережающее строительство дорог.

Ранее в мае депутат Госдумы Наталья Костенко направила в Верховный суд письмо, где указала на необоснованное повышение тарифов управляющих компаний в коттеджных поселках. Отмечалось, что завышение тарифов достигает от 30% до 100%.

23 апреля генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил создать единого оператора для контроля за концессионными договорами в ЖКХ.

17 марта российский лидер Владимир Путин обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ. Глава государства также указал на низкое качество обслуживания в этой сфере.