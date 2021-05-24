Правительство выделит 100 млрд рублей на строительство дорог в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 24 мая, что на опережающее строительство дорог дополнительно направят 100 млрд рублей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам отчета кабмина в Госдуме, опубликованном на сайте правительства РФ.

Отмечается, что данное поручение Мишустин дал Минфину. Срок исполнения — до 10 июня.

Премьер-министр РФ также поручил Минпромторгу проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что на Камчатке в течение текущего года отремонтируют 10 дорожных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо этого, в план включили кольцо в районе поселка Вулканный. Отмечалось, что его изначально ремонтировать не планировалось.

21 апреля российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что трассу Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург необходимо достроить за три года. Он указал на важность развития всех территорий, по которым она проходит.