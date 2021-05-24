За 2020 год в интернете зафиксировано более 510 тыс. правонарушений

Киберпреступность угрожает национальной безопасности России, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны. За 2020 год зафиксировано более 510 тыс. правонарушений в Сети, сообщает телеканал «Известия». При этом, рост числа киберпреступлений наблюдается во всех регионах РФ. Худшие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге. Уровень раскрываемости киберпреступлений всего 25%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.