СберАвто и СберЛизинг запустили сервис долгосрочной аренды авто

Компании СберАвто и СберЛизинг, входящие в экосистему Сбера, запускают сервис подписки на автомобили для физических лиц. Сервис предоставляет новые авто в долгосрочную и краткосрочную аренду с полным обслуживанием на протяжении периода эксплуатации. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 24 мая в редакцию «Известий».

Отмечается, что для аренды нового авто достаточно оплатить первый арендный платеж и внести небольшой возвратный страховой депозит. В стандартный пакет обслуживания входит плановое ТО, сезонная замена и хранение резины, оплаченные транспортные налоги, страхование каско (с франшизой и без), ОСАГО, ДСАГО.

Арендовать авто можно на срок от шести месяцев до трех лет. Сервис подписки доступен в Москве, Московской области и в скором времени запустится в Санкт-Петербурге.

21 января сообщалось, что, согласно опросу, большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку.

Порядка 87% россиян регулярно включают музыку в машине. Еще 22% опрошенных водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе.

Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги. С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Еще 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.