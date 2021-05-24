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В Роскачестве дали рекомендации по выбору солнцезащитного крема

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Россиянам посоветовали отказаться от покупки крема против солнечных ожогов, содержащего в составе эфирные масла цитрусовых. Об этом сообщили на сайте организации в понедельник, 24 мая.

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«Лучше не покупать кремы с эфирными маслами цитрусовых, так как они повышают чувствительность к солнцу», — объяснили специалисты.

При этом гражданам, проживающим в северных городах России, посоветовали пользоваться средствами с химическими фильтрами. По словам экспертов, они более легкие и не будут лежать на лице маской, при этом обеспечат надежную защиту кожи.

Тех, кто планирует путешествия в жаркие страны, в Роскачестве призвали выбрать средство только на физических фильтрах (с окислом цинка), так как они способны полностью защищать от лучей типа А и В. Если же натуральное средство найти не удается, следует внимательно изучить состав и отдать предпочтение крему, в котором спорные фильтры указаны ближе к концу состава (компоненты перечислены в порядке убывания в зависимости от доли их содержания в продукте).

Также в Роскачестве обратили внимание на то, что лучше выбирать водостойкий крем или средство с содержанием воска, чтобы защита дольше сохранялась на коже. Крем следует нанести за 15 минут до выхода на улицу, если планируется длительное пребывание под лучами солнца, защиту стоит обновлять каждые 2 часа.

18 мая доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова предупредила, что длительное пребывание под солнечными лучами может привести к негативным последствиям для организма. Эксперт посоветовала соблюдать осторожность людям со светлыми волосами, глазами и кожей, людям, склонным быстро обгорать, пожилым гражданам и тем, у кого на коже имеются пигментные пятна. По ее словам, указанные категории имеют предрасположенность к раку кожи.

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