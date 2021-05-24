Климкин назвал «ударом» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» со стороны Соединенных Штатов отказ от введения санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» (СП-2) компании Nord Stream 2 A.

«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2» — это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита (госсекретаря США — Ред.) Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — написал Климкин в воскресенье, 23 мая, в Facebook.

По его словам, подобная тема была затронута во время конфиденциальных разговоров. Однако он уточнил, что это по непонятным причинам скрыли от украинской стороны.

Помимо этого, Климкин сообщил, что Украина может потерять транзитный статус в случае завершения строительства газопровода. Он уточнил, что от страны при данных обстоятельствах не будет зависеть «наличие газа в домах граждан Евросоюза».

«Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», — заключил Климкин.

20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США говорится о решении отказаться от санкций в отношении компании-оператора СП-2 - Nord Stream 2 AG.

21 мая США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом СП-2. Под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

За день до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предотвратить строительство СП-2 практически невозможно. Она также уточнила, что при принятии решения о об отказе от ограничений против оператора газопровода Nord Stream 2 AG Соединенные Штаты руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.