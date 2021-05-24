Прямой эфир
Общество
Матвиенко указала на преимущества удаленной работы для женщин
Мир
Во Франции допустили «закрытие воздушного пространства Белоруссии»
Туризм
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
Мир
В США выявили проблемы с сердцем у привитых Moderna и Pfizer подростков
Общество
За использование поддельных госномеров планируют наказывать по УК
Мир
На Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России
Спорт
Овечкин из-за травм не сыграет за сборную РФ на ЧМ по хоккею
Экономика
Минпромторг проработает предложения по поддержке импортозамещения
Мир
Принц Гарри признал проблемы с алкоголем из-за смерти матери

Климкин назвал «ударом» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» со стороны Соединенных Штатов отказ от введения санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» (СП-2) компании Nord Stream 2 A.

«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2» — это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита (госсекретаря США — Ред.) Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — написал Климкин в воскресенье, 23 мая, в Facebook.

Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2
В бундестаге заявили о необратимости завершения проекта

По его словам, подобная тема была затронута во время конфиденциальных разговоров. Однако он уточнил, что это по непонятным причинам скрыли от украинской стороны.

Помимо этого, Климкин сообщил, что Украина может потерять транзитный статус в случае завершения строительства газопровода. Он уточнил, что от страны при данных обстоятельствах не будет зависеть «наличие газа в домах граждан Евросоюза».

«Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», — заключил Климкин.

20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США говорится о решении отказаться от санкций в отношении компании-оператора СП-2 - Nord Stream 2 AG.

21 мая США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом СП-2. Под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

За день до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предотвратить строительство СП-2 практически невозможно. Она также уточнила, что при принятии решения о об отказе от ограничений против оператора газопровода Nord Stream 2 AG Соединенные Штаты руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021