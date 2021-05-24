Ученый назвал условия наблюдения полной фазы затмения Луны

Полную фазу затмения Луны 26 мая можно будет увидеть невооруженным глазом и при дневном освещении. Об этом 24 мая рассказал профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.

По его словам, на Дальнем Востоке наблюдения за астрономическим явлением может испортить дождливая погода.

«Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Видимое «увеличение» размера Луны будет трудно заметить людям без опыта наблюдений за ней, отметил Зубко. Затмение начнется в 19:50 (12:50 мск), полная фаза ожидается в 21:20.

Как добавил ученый, затмения Луны происходят 2–3 раза в год. Это происходит, когда во время вращения вокруг Земли спутник планеты попадает в ее тень.

Для большей части России предстоящее лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Полные, частные, а также полутеневые фазы смогут увидеть жители западного побережья Северной Америки, Индонезии, Австралии, а также на восточном побережье Азии.

Также 26 мая произойдет явление под названием суперлуние, при котором Луна будет наиболее близко к Земле и займет на небе больший диаметр. Своего максимума она достигнет в 14:14 по мск.