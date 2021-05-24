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Ученый назвал условия наблюдения полной фазы затмения Луны

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Полную фазу затмения Луны 26 мая можно будет увидеть невооруженным глазом и при дневном освещении. Об этом 24 мая рассказал профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.

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По его словам, на Дальнем Востоке наблюдения за астрономическим явлением может испортить дождливая погода.

«Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Видимое «увеличение» размера Луны будет трудно заметить людям без опыта наблюдений за ней, отметил Зубко. Затмение начнется в 19:50 (12:50 мск), полная фаза ожидается в 21:20.

Как добавил ученый, затмения Луны происходят 2–3 раза в год. Это происходит, когда во время вращения вокруг Земли спутник планеты попадает в ее тень.

Для большей части России предстоящее лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Полные, частные, а также полутеневые фазы смогут увидеть жители западного побережья Северной Америки, Индонезии, Австралии, а также на восточном побережье Азии.

Также 26 мая произойдет явление под названием суперлуние, при котором Луна будет наиболее близко к Земле и займет на небе больший диаметр. Своего максимума она достигнет в 14:14 по мск.

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