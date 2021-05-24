Прямой эфир
Общество
Матвиенко указала на преимущества удаленной работы для женщин
Мир
Во Франции допустили «закрытие воздушного пространства Белоруссии»
Туризм
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
Мир
В США выявили проблемы с сердцем у привитых Moderna и Pfizer подростков
Общество
За использование поддельных госномеров планируют наказывать по УК
Мир
На Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России
Спорт
Овечкин из-за травм не сыграет за сборную РФ на ЧМ по хоккею
Экономика
Минпромторг проработает предложения по поддержке импортозамещения
Мир
Принц Гарри признал проблемы с алкоголем из-за смерти матери

В Генпрокуратуре назвали самые распространенные киберпреступления

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенничества и кражи составляют три четверти от всего числа киберпреступлений в России. Об этом в понедельник, 24 мая, рассказал начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

«Их слишком много»: почему киберпреступления остаются нераскрытыми
Бывает, граждане сами не хотят сообщать о случаях обмана в полицию

«Этот вид преступности включает преступные деяния, совершенные с использованием интернета, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт. Большая часть подобных криминальных деяний направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за кражу и мошенничество», — заявил Некрасов в интервью ТАСС.

Он пояснил, что в прошлом году злоумышленники совершили почти 75% всех мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и почти 25% всех краж. Всего в 2020 году было выявлено более 510 тыс. киберпреступлений, из которых раскрыто было лишь 20%, что меньше показателя 2019 года (24%).

Также представитель Генпрокуратуры заявил, что в 2020 году зафиксировано более 65 тыс. лиц, которые совершали преступления с использованием онлайн-технологий. Предварительные расследования были начаты примерно по 95 тыс. случаев, 83 тыс. уголовных дел направили в суд. Виновных установили более чем в 11 тыс. посягательств, однако уголовные дела были прекращены или не возбуждались из-за отказа по нереабилитирующим основаниям.

21 мая стало известно о появлении в России антимошеннического сайта. Портал «Мошеловка» предлагает гражданам «сдать мошенника», то есть сообщить, воспользовавшись специальной формой, о противоправных действиях тех, кто охотится за деньгами на счетах граждан.

Ранее, 18 мая Центральный банк РФ предупредил о возможном росте числа звонков от мошенников. По словам зампреда регулятора Германа Зубарева, преступники будут наращивать и усложнять свои схемы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021