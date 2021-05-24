В Генпрокуратуре назвали самые распространенные киберпреступления

Мошенничества и кражи составляют три четверти от всего числа киберпреступлений в России. Об этом в понедельник, 24 мая, рассказал начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

«Этот вид преступности включает преступные деяния, совершенные с использованием интернета, средств мобильной связи и расчетных (пластиковых) карт. Большая часть подобных криминальных деяний направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за кражу и мошенничество», — заявил Некрасов в интервью ТАСС.

Он пояснил, что в прошлом году злоумышленники совершили почти 75% всех мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и почти 25% всех краж. Всего в 2020 году было выявлено более 510 тыс. киберпреступлений, из которых раскрыто было лишь 20%, что меньше показателя 2019 года (24%).

Также представитель Генпрокуратуры заявил, что в 2020 году зафиксировано более 65 тыс. лиц, которые совершали преступления с использованием онлайн-технологий. Предварительные расследования были начаты примерно по 95 тыс. случаев, 83 тыс. уголовных дел направили в суд. Виновных установили более чем в 11 тыс. посягательств, однако уголовные дела были прекращены или не возбуждались из-за отказа по нереабилитирующим основаниям.

21 мая стало известно о появлении в России антимошеннического сайта. Портал «Мошеловка» предлагает гражданам «сдать мошенника», то есть сообщить, воспользовавшись специальной формой, о противоправных действиях тех, кто охотится за деньгами на счетах граждан.

Ранее, 18 мая Центральный банк РФ предупредил о возможном росте числа звонков от мошенников. По словам зампреда регулятора Германа Зубарева, преступники будут наращивать и усложнять свои схемы.