Блинкен заявил о координации США с ЕС реакцию на инцидент с Ryanair

Вашингтон заявил о координации с Евросоюзом дальнейших шагов на инцидент с коммерческим пассажирским авиарейсом ирландской авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом 23 мая сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Белый дом осуждает принудительную посадку лайнера в минском аэропорту, отметил высокопоставленный дипломат.

«Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги», — отметил он на своей странице в Twitter.

По словам Блинкена, США поддерживают белорусский народ.

Ранее в воскресенье председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес совместно с законодателями из ряда стран — членов Евросоюза, в числе которых — парламентарии из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ, выступил с заявлением, потребовав от Международной организации гражданской авиации ввести запрет на полеты над Белоруссией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента.

В воскресенье утром самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД республики подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска. После обследования самолета взрывное устройство обнаружено не было.

Позднее самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе.

Также известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.