Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Генпрокуратура увидела в киберпреступности угрозу нацбезопасности РФ
Общество
В Госдуме предложили возмещать повреждения машины при эвакуации без суда
Мир
WSJ обратила внимание на тяжелую болезнь ученых из Уханя в 2019 году
Мир
Байден встретится в Белом доме с семьей Джорджа Флойда
Общество
За использование поддельных госномеров планируют наказывать по УК
Мир
На Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России
Мир
МИД РФ оценил идею создать единую вакцину ЕАЭС
Армия
Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева
Мир
В МИД РФ заявили о необходимости прямого диалога Киева с Донецком

В США рассказали о риске усиления России на Ближнем Востоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командующий Центрального командования вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи заявил о возможной угрозе усиления России на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе. Об этом сообщает в воскресенье, 23 мая, Associated Press.

«Ближний Восток в целом — это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — отметил американский генерал.

Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией
Корреспондент «Известий» стал свидетелем разгона палестинской демонстрации у Аль-Аксы

По его словам, Москва и Пекин могут усмотреть некоторую возможность в изменении позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. Маккензи также отметил, что Россия якобы стремится наладить торговлю оружием в регионе, тогда как Китай может создать там собственную военную базу.

Ранее, 21 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о намерении отправиться на Ближний Восток, чтобы провести встречи с палестинскими и израильскими коллегами. По его словам, он собирается обсудить вопросы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

В тот же день в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. Израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня. ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

16 мая глава МИД КНР Ван И пригласил представителей Израиля и Палестины для проведения прямых переговоров. Ван И отметил, что ведомство способствовало проведению двух экстренных заседаний в Совбезе ООН, однако соглашение не было достигнуто из-за вето США.

В тот же день США трижды заблокировали принятие Совета безопасности ООН заявления по Ближнему Востоку. Отмечалось, что в документе подвергались критике обе стороны конфликта.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

За это время радикалы выпустили в сторону Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ с израильской стороны были проведены бомбардировки сотни целей в анклаве. Жертвами конфликта на палестинских территориях стали в общей сложности более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021