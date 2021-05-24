В США рассказали о риске усиления России на Ближнем Востоке

Командующий Центрального командования вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи заявил о возможной угрозе усиления России на Ближнем Востоке из-за ослабления американского военного присутствия в регионе. Об этом сообщает в воскресенье, 23 мая, Associated Press.

«Ближний Восток в целом — это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — отметил американский генерал.

По его словам, Москва и Пекин могут усмотреть некоторую возможность в изменении позиции Вашингтона на Ближнем Востоке. Маккензи также отметил, что Россия якобы стремится наладить торговлю оружием в регионе, тогда как Китай может создать там собственную военную базу.

Ранее, 21 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о намерении отправиться на Ближний Восток, чтобы провести встречи с палестинскими и израильскими коллегами. По его словам, он собирается обсудить вопросы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

В тот же день в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. Израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня. ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

16 мая глава МИД КНР Ван И пригласил представителей Израиля и Палестины для проведения прямых переговоров. Ван И отметил, что ведомство способствовало проведению двух экстренных заседаний в Совбезе ООН, однако соглашение не было достигнуто из-за вето США.

В тот же день США трижды заблокировали принятие Совета безопасности ООН заявления по Ближнему Востоку. Отмечалось, что в документе подвергались критике обе стороны конфликта.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

За это время радикалы выпустили в сторону Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ с израильской стороны были проведены бомбардировки сотни целей в анклаве. Жертвами конфликта на палестинских территориях стали в общей сложности более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.