Разработчик рассказал об испытаниях вакцины от гриппа и коронавируса

В России завершаются доклинические исследования вакцины двойного действия — от коронавируса и гриппа. Ее разработали в ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им/ А.А. Смородинцева» Минздрава России, рассказал в интервью «Известиям» директор института Дмитрий Лиознов.

Сейчас заканчиваются доклинические исследования на животных, в частности, на приматах.

«После их окончания, в конце июня, мы надеемся получить результаты, подтверждающие эффективность и безопасность вакцины. Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев», — отметил он.

Эта вакцина, как и «Спутник V», векторная. Только в качестве носителя (вектора) используется ослабленный вирус гриппа, в который вносят генетический материал коронавируса, пояснил ученый. Белки гена коронавируса являются антигенами, на которые в организме человека формируется иммунный ответ, обеспечивая защиту и предупреждая инфицирование COVID-19.

«Исследование вакцинного препарата на модельных животных небольшого размера, а именно на хомячках, показало хороший результат. Однако оно еще не закончено, поэтому о степени эффективности пока рано делать окончательные выводы. Подчеркну лишь, что промежуточные итоги нас удовлетворяют», — отметил Дмитрий Лиознов.

Вакцина предназначена для интраназального введения, то есть впрыскивания в нос. Выпускать ее планируется в виде спрея. Предполагается, будет двукратное введение с интервалом в две недели.



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