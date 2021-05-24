Эксперты спрогнозировали обновление Госдумы на 20-25% после выборов

После сентябрьских выборов Госдума обновится минимум на 20–25%. К такому выводу пришли в агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК), исследовавшем кандидатов в парламент. Самое большое обновление произойдет в «Единой России»: минимум до 40%. А вот новых партий в парламенте аналитики не ждут. По оценкам АПЭК, рейтинг ближайших конкурентов думских старожилов колеблется в районе 1%.

«Общее обновление депутатского корпуса составит 20–25%. При этом обновление оппозиционных фракций будет происходить медленнее, чем «Единой России», фракция которой по итогам выборов обновится не менее чем на 40%, а возможно, более чем на 50%», — говорится в исследовании.

В числе факторов, влияющих на решение партии власти «освежить» состав, выделяют общественный запрос на новые лица. Кроме того, праймериз «Единой России», на которых до трети округов — территории с заметной и значительной конкуренцией. Также среди причин ротации единороссов в парламенте в АПЭК называют национальные кадровые лифты, прежде всего конкурс «Лидеры России. Политика» и федеральный «Политстартап».

Как отмечают в АПЭК, оппозиционные фракции изменят состав менее значительно прежде всего из-за отсутствия у них регулярных праймериз. Еще один фактор, замедляющий обновление, — довольно консервативные по характеру элитные группы, контролирующие их деятельность, говорится в исследовании.



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Пересмена мест: после выборов Госдума обновится на 20–25%