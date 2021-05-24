Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Генпрокуратура увидела в киберпреступности угрозу нацбезопасности РФ
Общество
В Госдуме предложили возмещать повреждения машины при эвакуации без суда
Мир
WSJ обратила внимание на тяжелую болезнь ученых из Уханя в 2019 году
Мир
Байден встретится в Белом доме с семьей Джорджа Флойда
Общество
За использование поддельных госномеров планируют наказывать по УК
Мир
На Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России
Мир
МИД РФ оценил идею создать единую вакцину ЕАЭС
Армия
Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева
Мир
В МИД РФ заявили о необходимости прямого диалога Киева с Донецком

Эксперты спрогнозировали обновление Госдумы на 20-25% после выборов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После сентябрьских выборов Госдума обновится минимум на 20–25%. К такому выводу пришли в агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК), исследовавшем кандидатов в парламент. Самое большое обновление произойдет в «Единой России»: минимум до 40%. А вот новых партий в парламенте аналитики не ждут. По оценкам АПЭК, рейтинг ближайших конкурентов думских старожилов колеблется в районе 1%.

«Вероятность голосования не в один день очень высока»
Глава ЦИК Элла Памфилова — об онлайн-формате, иностранном вмешательстве и подготовке к выборам

«Общее обновление депутатского корпуса составит 20–25%. При этом обновление оппозиционных фракций будет происходить медленнее, чем «Единой России», фракция которой по итогам выборов обновится не менее чем на 40%, а возможно, более чем на 50%», — говорится в исследовании.

В числе факторов, влияющих на решение партии власти «освежить» состав, выделяют общественный запрос на новые лица. Кроме того, праймериз «Единой России», на которых до трети округов — территории с заметной и значительной конкуренцией. Также среди причин ротации единороссов в парламенте в АПЭК называют национальные кадровые лифты, прежде всего конкурс «Лидеры России. Политика» и федеральный «Политстартап».

Как отмечают в АПЭК, оппозиционные фракции изменят состав менее значительно прежде всего из-за отсутствия у них регулярных праймериз. Еще один фактор, замедляющий обновление, — довольно консервативные по характеру элитные группы, контролирующие их деятельность, говорится в исследовании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пересмена мест: после выборов Госдума обновится на 20–25%

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021