Байден встретится в Белом доме с семьей Джорджа Флойда

Президент США Джо Байден во вторник, 25 мая, спустя год после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией, встретится с его семьей. Об этом телеканалу CNBC сообщил официальный представитель администрации Белого дома.

Американский лидер примет родственников Флойда в Белом доме. Планируется, что глава государства вышлет за ними самолет.

К годовщине гибели афроамериканца в США ожидается принятие закона имени Флойда «О справедливой полиции».

28 апреля Байден, выступая в конгрессе призвал реформировать правоохранительную систему к годовщине смерти афроамериканца Джорджа Флойда, то есть к 25 мая. Он обратился к конгрессменам с предложением объединиться, чтобы восстановить доверие между полицией и гражданами, искоренить системный расизм в системе уголовного правосудия, а также реформировать правоохранительные органы.

25 мая 2020 года Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе, после жесткого задержания полицией. Он жаловался офицерам, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

Летом того же года Демократическая партия США внесла в конгресс законопроект о масштабной реформе полиции. Документ предлагает ограничить полномочия полиции на применение силы, запретить удушающие приемы, а также выделить средства на независимые расследования действий полицейских.

Дональд Трамп, который тогда был президентом США, возмутился из-за предложения лишить финансирования полицию и заявил, что правоохранители должны использовать в своей работе «подходящий» уровень насилия.