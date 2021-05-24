Сирийские военные отработали удар по базе «боевиков»

Бойцы из подразделения Сирии «Охотники на ИГ» (террористическая организация, запрещена в РФ) нанесли удар по базе условных «террористов», расположенной в пустыне Алеппо, о чем сообщается в понедельник, 24 мая.

«Наша главная задача — защищать сирийскую пустыню от оставшихся банд террористов. Как только нас перебросили сюда, мы сразу узнали, что здесь несколько групп боевиков. В ходе разведки мы установили их местонахождение. Мы провели операцию и захватили там 10 человек, нашли схрон оружия», — цитирует сообщение командира бригады сирийских вооруженных сил Самира Дамахири «РИА Новости».

Тренировкой руководили военные советники России, а спецназ штурмовал пустующее селение с применением реальных боеприпасои 57-мм зенитной артустановки С-60.

В ходе учений была в том числе отработана операция по освобождению пленных, которая состоялась без единого выстрела.

В свою очередь саперы шли совместно со штурмовой группой и обеспечивали безопасный проход.

Ранее, 19 мая, саперы сирийской армии совместно с российскими военнослужащими приступили к разминированию города Кафр Зайта, расположенного в Сирии в провинции Хама.

После того, как населенный пункт освободили от террористов, в нем осталось много военной техники, в том числе мин для минометов разных калибров, противотанковых мин, танковых боеприпасов и ракет кустарного производства. Однако усилиями российских и сирийских военных комплекс катакомб боевиков был полностью уничтожен.