Белого медведя доставили из Якутска в Москву самолетом Минбороны

Специалисты Русского географического общества и экологи пытаются спасти белого медведя. Животное доставили из Якутска в Москву самолетом Минобороны, передает телеканал «Известия». 11 мая хищница вышла к людям у одного из поселков республики. Населенный пункт находится в 1 тыс. км от обитания медведей — так далеко от зоны арктического побережья эта особь зашла впервые. Истощенное животное отловили и доставили в зоопарк региона. При обследовании оказалось, что у самки проблемы с пищеварением. Также у двухлетней медведицы нет одного клыка. Помощь в реабилитации согласился оказать Московский зоопарк. К транспортировке в столицу подключили оборонное ведомство. Полет медведица перенесла хорошо. Животное находится в зоопарке под присмотром работников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.