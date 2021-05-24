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Источник сообщил об аресте по подозрению во взятке главы района на Сахалине

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По подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей арестован мэр Макаровского района Сахалинской области. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По словам собеседника агентства, Андрей Красковский будет находиться под арестом в СИЗО во время предварительного следствия.

Отмечается, что уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении него было возбуждено 21 мая.

По версии следствия, в декабре 2020 года мэр Макаровского района получил от 59-летнего жителя области за общее покровительство и предоставление последнему необоснованного преимущества при заключении муниципальных контрактов взятку в размере 1,2 млн рублей.

Ранее, 19 мая, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна к 5,5 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток при строительстве стадиона.

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