Пользователи Сети раскритиковали невежливый жест Камалы Харрис

Пользователи Сети обрушились с критикой на Камалу Харрис. Вице-президента США поймали на невежливом жесте, передает телеканал «Известия». Харрис вытерла руку о брюки после рукопожатия с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Ранее американский политик сделала прививку от COVID-19, поэтому опасаться рукопожатий вице-президенту США точно не стоит.

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