Нацгвардия США покинула зону оцепления вокруг Капитолия. После январского штурма здание конгресса охраняли более 2 тыс. бойцов. При этом металлический забор вокруг остался и комплекс получит дополнительную защиту, передает телеканал «Известия». На рассмотрение внесен закон об усилении мер безопасности. Проект улучшенной системы охраны Капитолия оценили в $1,9 млрд. Взять конгресс штурмом пытались 6 января. Демонстранты устроили в здании погром. В беспорядках погибли полицейский и четыре участника акции.

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