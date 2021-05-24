Фрагмент ракеты-носителя «Союз-2» вывезли с места падения в Якутии

Первый обнаруженный фрагмент ракеты-носителя «Союз-2», пуск которой состоялся с космодрома Восточный 26 апреля, вывезли с места падения в Якутии. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается на сайте правительства Якутии.

«В ходе облетов воздушно-поисковой группой в Алданском районе обнаружено два фрагмента створок головного обтекателя. Сегодня, 23 мая, спасателями ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» один фрагмент распилен на части и вывезен с района падения в город Алдан. Обнаруженный фрагмент размещен в специальный контейнер для дальнейшей отправки на утилизацию в космодром Восточный», — говорится в сообщении.

Там отметили, что радиационный фон в местах обнаружения фрагментов находится на уровне ниже среднереспубликанских значений.

Поиски отделяющихся частей ракеты-носителя в районах падения продолжаются с 19 мая. В Кобяйском районе Якутии поиски пока результатов не дали, однако работы продолжаются.

Следующий запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный запланирован на 28 мая.

Ранее, 12 мая, стало известно о том, что госкорпорация «Роскосмос» до июля 2022 года планирует запустить 16 ракет-носителей с космодромов Байконур и Восточный.

Ожидаются в том числе три пуска ракеты тяжелого класса, к которым относятся «Протон-М» и восемь стартов ракеты «Союз-2» с Байконура, а также пять пусков «Союза-2» с Восточного.