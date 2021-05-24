Синоптики рассказали о погоде в Москве на 24 мая

Переменная облачность и до 21 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник, 24 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от +19 до +21 градуса, ночью ожидается похолодание — с +9 до +11 градусов.

Ветер западный со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Московской области днем прогнозируется от +17 до +22 градусов тепла, ночью — от 6 до 11 выше нуля.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в первой половине июня можно будет открыть купальный сезон на Азовском море, так как вода в нем уже прогрелась до 19 градусов.

Синоптик отметил, что температура воды в Крыму и Краснодарском крае еще очень низкая — 13-16 градусов, а по рекомендациям врачей, купальный сезон следует начинать тогда, когда вода в море прогревается до +22 градусов.