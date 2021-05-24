Альпинист умер от сердечного приступа во время восхождения на Эльбрус
Альпинист поисково-спасательной группы из Пятигорска скончался в результате сердечного приступа во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
«23 мая 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация, о проведении поисково-спасательных работ на горе Эльбрус. Группа из города Пятигорска, зарегистрированная в МЧС России, вышла на восхождение горы Эльбрус в составе четырех человек. Одному из участков группы стало плохо (сердечный приступ) и скончался на месте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления ведомства.
Уточняется, что для транспортировки тела умершего были задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе четырех человек и одной единицы техники.
Тело альпиниста было спущено на поляну Азау и передано следственно-оперативной группе.
На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 15 мая, стало известно о том, что сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали со склона Эльбруса альпиниста, получившего ожоги в горах Кабардино-Балкарии.