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Альпинист умер от сердечного приступа во время восхождения на Эльбрус

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Альпинист поисково-спасательной группы из Пятигорска скончался в результате сердечного приступа во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

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«23 мая 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация, о проведении поисково-спасательных работ на горе Эльбрус. Группа из города Пятигорска, зарегистрированная в МЧС России, вышла на восхождение горы Эльбрус в составе четырех человек. Одному из участков группы стало плохо (сердечный приступ) и скончался на месте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления ведомства.

Уточняется, что для транспортировки тела умершего были задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе четырех человек и одной единицы техники.

Тело альпиниста было спущено на поляну Азау и передано следственно-оперативной группе.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 15 мая, стало известно о том, что сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали со склона Эльбруса альпиниста, получившего ожоги в горах Кабардино-Балкарии.

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