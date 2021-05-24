Пандемия заставила россияне тщательнее планировать будущие расходы

Пандемия коронавирусной инфекции заставила россиян обратить внимание на контроль расходов и тщательнее продумывать финансовые траты. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного компанией «Росгосстрах жизнь».

Уточняется, что до начала пандемии подробным контролем личных финансов занимался каждый второй житель России, однако год спустя год, эти вопросом озабочены три четверти жителей страны.

«Респондентам предлагалось ответить на вопрос, ведут ли они учет своих доходов и расходов. 75% ответили положительно, 25% — отрицательно. Год назад, в марте, СК «Росгосстрах жизнь» задавала этот вопрос в ходе аналогичного опроса с аналогичной выборкой. Тогда положительно ответили 56% респондентов. Россияне стали проявлять большую финансовую осознанность в том числе под влиянием событий последних полутора лет», — цитирует текст опроса ТАСС.

Отмечается, что среди тех кто планирует семейный бюджет, большинство (72%) делают это на протяжении нескольких лет. Пятая часть респондентов (21%) начала вести учет своих доходов и расходов с 2020 года, а оставшиеся 7% — с 2021 года.

Ранее, 8 апреля, опрос СК «Росгосстрах жизнь» подтвердил, что более 50% россиян продолжат носить маски в случае официального объявления победы над коронавирусом и отмены санитарного требования.