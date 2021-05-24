Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин сравнил с «ударом под дых» со стороны США отказ от введения санкций против компании оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. Об этом в воскресенье, 23 мая, он написал на своей странице в Facebook.

«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северый поток – 2» — это как удар «под дых». И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — подчеркнул Климкин.

Бывший министр также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.

«Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия — это то, что нам сейчас нужно меньше всего», подчеркнул он.

Климкин указал, что в случае завершения строительства трубопровода Украина потеряет транзитный статус и от нее уже не будет зависеть наличие газа в домах граждан ЕС». По его словам, страна будет важна только для диверсификации снабжения и будет служить чем-то вроде резерва.

При этом Климкин подчеркнул, что российская «угроза» никуда не делась.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация США отказалась вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.

При этом 21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.