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Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку

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Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к 25 мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Такую рекомендацию ведомства получили по итогам совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продуктов питания, следует из протокола совещания от 18 мая (есть у «Известий»).

В 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы, сказано в протоколе. Стоимость упаковочных материалов росла ежемесячно, заявили на совещании представили Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. В течение года стоимость упаковки возросла на 70–80%, с этой проблемой производители массово обращались в Минсельхоз, подчеркивается в протоколе. Например, себестоимость продукции в молочной отрасли выросла в среднем на 5% в январе–апреле 2021 года исключительно за счет подорожания тары.

У компаний возникли риски: через 1,5–2 месяца им придется повысить стоимость продукции, сказал «Известиям» президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

В пресс-службе Минэнерго «Известиям» сказали, что министерство создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию, исполняя поручение правительства. По данным Минэнерго, доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет до 40%, таким образом, их стоимость составляет меньшую часть в итоговой себестоимости готовой упаковки.

Ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания составляет порядка 5%, сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки может существенно сказаться на ценах на продукты питания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полимеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

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