Вильфанд назвал сроки начала купального сезона на Азовском море

Вода в Азовском море уже прогрелась до 19 градусов и открыть купальный сезон можно будет в первой половине июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Купальный сезон начнется именно на Азовском море раньше всего. Связанно это с тем, что оно мелкое, прогрев воды идет быстрее, чем в Черном море. Это будет в конце первой – середине второй декады июня», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Ученый отметил, что температура воды на курортах Крыма и Краснодарского края еще очень низкая — 13–16 градусов тепла. По его словам, врачи рекомендуют открывать купальный сезон при температуре воды +22 градуса, тогда она комфортна и безопасна для здоровья.

Ранее в этот день Вильфанд предупредил, что жаркая погода придет в Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Пермскую и Оренбургскую области в ближайшие дни. Температура воздуха там будет достигать +37 градусов.