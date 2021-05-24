Пять человек стали жертвами падения автобуса в ущелье в Боливии

Как минимум пять человек погибли после того, как микроавтобус опрокинулся в ущелье в Чукихуте, расположенном в департаменте Потоси Боливии, еще три человека пострадали.. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает агентство Xinhua.

Командующий региональной полицией Хосе Мигель Альварес сообщил, что в числе погибших есть должностные лица из администрации Потоси.

Как уточняется, авария произошла в субботу, 22 мая, после того, как транспортное средство покинуло шахматный терминал Ллаллагуа.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автобус лежит на дне ущелья, глубина которого составляет приблизительно 100 м.

Ранее, 19 мая, стало известно о том, что в результате обстрела автобуса для вечеринок в Калифорнии погибли две женщины, еще пять пострадали. На момент происшествия женщины отмечали день рождения, когда злоумышленник, проезжающий мимо, сделал несколько выстрелов из автомобиля на ходу.