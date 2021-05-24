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Комитет сената США рассказал о закрытом заседании по теме отношений с РФ
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Комитет сената США рассказал о закрытом заседании по теме отношений с РФ

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Комитет по иностранным делам сената США в понедельник, 24 мая, намерен провести закрытое заседание, главной темой которого станут российско-американские отношения. Об этом сообщается в воскресенье, 23 мая, на сайте комитета.

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Как уточняется в анонсе мероприятия, в закрытых слушаниях примет участие посол США в Москве Джон Салливан.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике и отметил, что она прошла в конструктивном и деловом ключе.

По его словам, в ходе встречи он заявил о стремлении Соединенных Штатов к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, что стало бы «благом и для нас (США. — Ред.), и для них (России. — Ред.), и даже для всего мира».

Ранее, 22 мая, директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что встречу Лаврова и Блинкена можно считать успешным подходом в отношениях двух стран.

21 мая Лавров прокомментировал свою встречу с госсекретарем США. По словам главы российского МИДа, в ходе беседы он был очень откровенен и его собеседник тоже.

Перед началом переговоров российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях. Лавров подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

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