Литва сочла воздушное пространство Белоруссии небезопасным

Министерство иностранных дел Литвы обратилось к партнерам по Евросоюзу с просьбой рекомендовать авиакомпаниям в дальнейшем избегать воздушного пространства Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает министерство иностранных дел страны.

«Литва призвала партнеров подготовить совместное заявление Евросоюза, признать инцидент нарушением правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и рассмотреть совместную рекомендацию ЕС избегать воздушного пространства Беларуси в будущем и приостановить членство Беларуси ИКАО», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте литовского ведомства.

В заявлении в том числе обозначена просьба к странам-членам Евросоюза вызвать белорусских послов «во все столицы ЕС» и выразить им «решительный протест против действий белорусского режима», так как он якобы создает угрозу безопасности пассажиров и гражданской авиации.

Ранее 23 мая представитель государственной компании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заявила о том, что самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за конфликта пассажира с членом экипажа на борту воздушного судна. Она также добавила, что информации о минировании самолета не поступало.

Ранее в этот день появилась информация, что самолет экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

Так, следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.