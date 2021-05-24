Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Блинкен указал на конструктивность встречи с Лавровым в Рейкьявике
Общество
Манижа прокомментировала скандал с победителем «Евровидения-2021»
Мир
Победители «Евровидения» заявили о желании выступить в России
Общество
Появилось видео доставки из Якутии в Москву спасенной белой медведицы
Общество
Россиян предупредили о наступлении жары в ряде регионов РФ
Мир
В Госдуме СП-2 назвали самой страшной «санкцией» РФ против США
Мир
В Совфеде указали на необходимость сотрудничества РФ и Украины в Крыму
Мир
США не увидели готовности Ирана к соблюдению условий ядерной сделки
Мир
Глава МИД Мальты допустил регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня

Литва сочла воздушное пространство Белоруссии небезопасным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Литвы обратилось к партнерам по Евросоюзу с просьбой рекомендовать авиакомпаниям в дальнейшем избегать воздушного пространства Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает министерство иностранных дел страны.

Президент под прицелом: как готовился госпереворот в Белоруссии
Белорусское телевидение показало признательные показания фигурантов дела

«Литва призвала партнеров подготовить совместное заявление Евросоюза, признать инцидент нарушением правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и рассмотреть совместную рекомендацию ЕС избегать воздушного пространства Беларуси в будущем и приостановить членство Беларуси ИКАО», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте литовского ведомства.

В заявлении в том числе обозначена просьба к странам-членам Евросоюза вызвать белорусских послов «во все столицы ЕС» и выразить им «решительный протест против действий белорусского режима», так как он якобы создает угрозу безопасности пассажиров и гражданской авиации.

Ранее 23 мая представитель государственной компании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заявила о том, что самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за конфликта пассажира с членом экипажа на борту воздушного судна. Она также добавила, что информации о минировании самолета не поступало.

Ранее в этот день появилась информация, что самолет экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

Так, следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021