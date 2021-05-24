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Зарубежные экосистемы обяжут сотрудничать с российскими компаниями

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Иностранные экосистемы для доступа в Россию будут должны допускать к себе отечественных производителей товаров и услуг. Об этом говорится в Концепции общего регулирования деятельности групп компаний, развивающих цифровые сервисы на базе одной экосистемы, за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»).

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Источник, близкий к правительству, подчеркнул, что речи о запрете работы в России зарубежным платформам нет. Обсуждается создание взаимовыгодных условий.

При этом российским экосистемам кабмин хочет дать ряд преференций. Например, предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных экосистем, а также предоставлять налоговое стимулирование.

При этом между национальными экосистемами должна быть здоровая конкуренция. Сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем в зависимости от их размера и влияния на рынок целесообразно согласовывать с ФАС.

«Она (Концепция. — «Известия») поможет сформировать безопасную цифровую среду для развития национальных экосистем, так как доминирование иностранных цифровых платформ и экосистем в мире является серьезным вызовом для российской экономики», — заявил замминистра экономического развития Владислав Федулов.

В ФАС добавили, что концепции еще предстоит пройти обсуждение с участниками рынка и экспертами.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Платформы и содержание: кабмин хочет ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ

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