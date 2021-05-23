Россиян предупредили о наступлении жары в ряде регионов РФ

Жаркая погода придет в Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Пермскую и Оренбургскую области в ближайшие дни. Температура воздуха там будет достигать +37 градусов. Об этом 23 мая предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что температура воздуха в указанных регионах будет на 7-9 градусов превышать климатическую норму. Также он предупредил об опасности такой высокой температуры воздуха для некоторых людей.

«Очень жаркая погода на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. В Челябинской и Свердловской областях температура будет на 7-9 градусов выше нормы, она достигнет 36-37 градусов тепла. В Омской, Новосибирской и Кемеровской областях температура также поднимется до 35 градусов тепла и выше. Это волна тепла, конечно», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Также 22 мая Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будет умеренно тепло, без дождей.

В понедельник, 24 мая, прогнозируется чуть более облачная погода, тоже возможен только небольшой кратковременный дождь. Температура понизится за счет кратковременного изменения циркуляции до +17…+19 градусов.

Ночью во вторник и среду столбик термометра покажет около +10, а днем воздух прогреется до +20…+24. Сохраняется небольшая вероятность того, что во второй половине недели произойдет небольшое повышение на один-два градуса, добавил Вильфанд.