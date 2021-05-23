Один из пострадавших при крушении фуникулера в Италии умер в больнице

Один из двоих детей, пострадавших при крушении фуникулера на севере Италии, умер в больнице. Об этом 23 мая сообщила Национальная служба спасения в Альпах в своем Twitter.

Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 14.

Ранее в этот день сообщалось, что спасатели вытащили из-под обломков кабины фуникулера 12 тел погибших, однако всего жертв может быть 13. Также отмечалось, что два ребенка 9 и 5 лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине.

Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии. В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины инцидента выясняются. Расследование ведут прокуратура и специальная комиссия.

На сайте канатной дороги говорится, что она вернулась к работе месяц назад после связанных с коронавирусом ограничений.