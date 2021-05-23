Блинкен указал на конструктивность встречи с Лавровым в Рейкьявике

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике прошла в конструктивном и деловом ключе. Такое заявление сделал Блинкен в воскресенье, 23 мая.

«Я полагаю, у нас состоялась конструктивная, очень деловая беседа, которая продлилась почти два часа», — отметил он в интервью телеканалу CNN.

По словам госсекретаря, в ходе встречи он подчеркнул стремление США построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

«Я повторил министру иностранных дел Лаврову то, что сказал президент (США Джо) Байден президенту (РФ Владимиру) Путину: мы хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Я думаю, более стабильные и предсказуемые отношения были бы благом и для нас, и для них, и даже для всего мира», — сказал он.

Блинкен также указал на наличие вопросов, находящихся в сфере взаимных интересов обеих стран.

«Без сомнения, существуют области, сотрудничество в которых находится в сфере взаимных интересов, будь то Афганистан, будь то стратегическая стабильность, соглашения о контроле за вооружениями или соглашение по изменению климата», — отметил госсекретарь.

Вместе с тем он выразил намерение США отстаивать свои интересы.

«Но в то же время понятно, и президент (Байден) был в этом решителен, — если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия против нас или наших союзников и партнеров, мы ответим, не с целью эскалации, не с целью пойти на конфликт, но с целью защиты наших интересов. И в этом состояла сущность беседы, которую я провел с министром иностранных дел Лавровым», — заявил Блинкен.

От действий России зависит судьба ее дальнейших отношений с США, уверен госсекретарь.

«Действительно, важно четко отдавать отчет в том, что ты делаешь и почему ты это делаешь. В конце концов России решать, хочет ли она иметь более предсказуемые и стабильные отношения. Нам необходимо изучить предложения», — заключил он.

Ранее, 22 мая, директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что встречу Лаврова и Блинкена можно считать успешным подходом в отношениях двух стран.

21 мая Лавров прокомментировал свою встречу с госсекретарем США, состоявшуюся в исландском Рейкьявике. По словам главы российского МИДа, входе беседы он был очень откровенен и его собеседник тоже.

Лавров и глава американского Госдепа провели две встречи. Первая состоялась в Рейкьявике в ночь на 20 мая и продолжалась почти два часа. О второй сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что встреча министра иностранных дел РФ и госсекретаря США была короткой.

Перед началом переговоров российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях. Лавров подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.