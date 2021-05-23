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Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за ситуации с самолетом Ryanair

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Министерство иностранных дел Польши на фоне инцидента с самолетом Ryanair в экстренном порядке вызвало посла Белоруссии в Варшаве. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

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Он также заявил, что МИД Польши потребовало немедленно освободить задержанного в Минске Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegtram-канала Nexta.

«Мы требуем от властей Белоруссии немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Мы также требуем прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества», — приводит слова Моравецкого Польское агентство печати.

Премьер-министр также указал на необходимость запрета полетов белорусских авиалиний в рамках обновленного санкционного списка ЕС против республики.

«Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия», — уверен он.

По словам главы МИД Польши Збигнева Рау, ситуация с самолетом Ryanair является «актом государственного терроризма», совершенного по приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он также призвал немедленно освободить Протасевича.

«Напомню, что все террористы — враги человечества, их нужно осуждать и преследовать», — написал министр в Twitter.

В этот же день Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair. Глава польского правительства предложил обсудить данную тему на предстоящем саммите ЕС в понедельник.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, на месте работали саперы. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Также известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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