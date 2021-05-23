Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Число жертв крушения фуникулера в Италии возросло до 13
Мир
Польша предложила Евросовету ввести санкции против Белоруссии
Общество
Вода ушла с подтопленных дорог в Хакасии
Общество
Апексимова рассказала о болезни актрисы Шацкой
Общество
Победитель «Евровидения-2021» сдаст тест на наркотики
Общество
Под Ростовом простились с погибшими на очистных сооружениях рабочими
Мир
США не увидели готовности Ирана к соблюдению условий ядерной сделки
Происшествия
Пожар в шахте в Коми был ликвидирован
Мир
В Совфеде указали на необходимость сотрудничества РФ и Украины в Крыму

В Госдуме СП-2 назвали самой страшной «санкцией» РФ против США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство газопровода «Северный поток – 2» является для Соединенных Штатов самой страшной экономической и геополитической мерой. Такое мнение 23 мая высказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2
В бундестаге заявили о необратимости завершения проекта

«Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США — это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину», — сказал депутат в эфире радио «Говорит Москва».

Шерин отметил, что когда Россия будет доставлять газ в Европу, то тогда Москва сможет ставить Вашингтону любые условия, а санкции с РФ США будут снимать, так как потеряют контроль над европейскими странами.

Депутат Госдумы добавил, что Соединенные Штаты сегодня ведут себя деструктивно и нецивилизованно.

«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», — заключил Шерин.

Ранее в этот день стало известно, что судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока – 2» (СП-2) в водах ФРГ. Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Ранее, 16 мая, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», уточнив, что власти ФРГ поддерживают проект.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021