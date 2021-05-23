В Госдуме СП-2 назвали самой страшной «санкцией» РФ против США

Строительство газопровода «Северный поток – 2» является для Соединенных Штатов самой страшной экономической и геополитической мерой. Такое мнение 23 мая высказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

«Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США — это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину», — сказал депутат в эфире радио «Говорит Москва».

Шерин отметил, что когда Россия будет доставлять газ в Европу, то тогда Москва сможет ставить Вашингтону любые условия, а санкции с РФ США будут снимать, так как потеряют контроль над европейскими странами.

Депутат Госдумы добавил, что Соединенные Штаты сегодня ведут себя деструктивно и нецивилизованно.

«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», — заключил Шерин.

Ранее в этот день стало известно, что судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока – 2» (СП-2) в водах ФРГ. Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Ранее, 16 мая, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», уточнив, что власти ФРГ поддерживают проект.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.