Опубликованы кадры с места экстренной посадки самолета в Минске

Появилась видеозапись с места экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Кадры 23 мая публикует телеканал РЕН ТВ.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, на месте работали саперы. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Вечером в пятницу сообщалось, что экстренно севший самолет готовится к вылету в пункт назначения.

Также известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.