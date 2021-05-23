Два штата в Индии объявили об эпидемии «черной плесени»

Индии вслед за коронавирусом грозит «черная плесень». Уже два штата в стране объявили об эпидемии мукормикоза, передает телеканал «Известия». Грибок поражает прежде всего тех, кто ранее перенес COVID-19. Власти сообщают о 8,8 тыс. заболевших, 219 человек умерли. Жертвами грибка становятся люди с ослабленным иммунитетом. Здоровый организм способен противостоять заражению.

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