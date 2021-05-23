В США заявили о превосходстве Ту-95МС над американскими аналогами

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС существенно превосходит выпущенные в Соединенных Штатах аналоги, даже с учетом кажущейся устаревшей конструкции. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

В статье отмечается, что перепроизводство Ту-95 было начато в 1981 году и связано было с тем, что имеющиеся модели не подходили для модернизации. Таким образом российские бомбардировщики существенно новее американских аналогов, указал автор материала Питер Сучиу.

О военной мощи бомбардировщиков Ту-95МС говорит и то, что они в состоянии нести на себе современные ракеты X-101, отметил специалист. Кроме того, экипажи этих самолетов зачастую выполняют полеты рядом с воздушным пространством стран Запада, заметил Сучиу.

Воздушное судно Ту-95МС уже более 60 лет находится в эксплуатации, являясь единственным в мире находящимся на вооружении винтовым бомбардировщиком.

Ранее, 10 мая, военный эксперт из США Х.И. Саттон опубликовал в снимок участвовавшего в парад Победы в Москве истребителя Су-57, назвав его «красивым убийцей». С мнением эксперта согласились и его подписчики. Они отметили внешнюю привлекательность Су-57 и его звучное название.

В состав парадного строя, который 9 Мая пролетел над Красной площадью, вошли 76 летательных аппаратов. В частности, в мероприятии приняли участие вышеупомянутые Ту-95МС.