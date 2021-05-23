Вода ушла с подтопленных дорог в Хакасии

В Республике Хакасия ликвидировали переливы воды через пять участков дорог, где был введен режим ЧС из-за паводков. Об этом 23 мая сообщили в правительстве региона.

«Самая тяжелая обстановка наблюдалась в Аскизском районе. К ликвидации последствий паводка присоединилась и Красноярская железная дорога. Для заготовки скального грунта железнодорожники на безвозмездной основе предоставили тяжелый бульдозер. Минтранс Хакасии выражает благодарность руководству Красноярской железной дороги за оказание своевременной помощи», — говорится в сообщении властей.

Размытый участок полностью восстановили на автодороге Полтаков — Усть-Таштып. Там рабочие в экстренном порядке установили две водопропускные трубы и вновь отсыпали дорожное полотно. Движение также восстановлено на автодорогах Белый Яр — Аршаново–Бея, Абаза — Малые Арбаты, Абакан — Ак-Довурак, Таштып–Карагай.

Пока остается закрытым проезд по мостовому сооружению на автодороге Кубайка — Малый Анзас. Из-за подмыва берега обрушился один из пролетов моста. Как только вода спадет до нормативных отметок, дорожники приступят к восстановлению моста.

«Несмотря на то что пик паводка в республике пройден, все подрядные дорожные организации по-прежнему работают в усиленном режиме. Производится оценка нанесенного автодорогам ущерба», — заключили в правительстве региона.

С 20 мая в Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации. Он начал действовать с 23 часов 30 минут 20 мая на всей территории республики.

С 21 мая на реках района имени Лазо Хабаровского края наблюдается неблагоприятная паводковая обстановка. В селе Марусино введен режим ЧС.